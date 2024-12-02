Adana İl Emniyet Müdürü Arıkan özel gereksinimli çocuklarla buluştu

Çocuklarla yakından ilgilenen Arıkan, Ordu'da 2001'de şehit olan Adem Savaş'ın üniversiteye başlayan bedensel engelli oğlu Alperen'i tebrik etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Arıkan, özel gereksinimli şehit çocukları ile ailelerini makamında ağırladı.

Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Dünya Engeliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli şehit çocuklarıyla bir araya geldi.

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