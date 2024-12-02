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        Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 16:43 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:43
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        Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 25 Kasım-1 Aralık'ta 32 farklı noktada uygulama yapıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 3 şüphelinin yakalandığı çalışmada, 2 ruhsatsız tabanca, 1,65 gram eroin, 1,6 gram sentetik uyuşturucu ve 102 sentetik ecza ele geçirildi.

        Denetimlerde 35 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 24 aracı trafikten men etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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