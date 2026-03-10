Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları eserler sergilendi

        Adana'nın Seyhan ilçesinde öğrencilerin atık malzemeleri kullanarak tasarladığı heykel, tablo ve süs eşyalarından oluşan 300 eser sergide bir araya getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Adana'da öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları eserler sergilendi

        Adana’nın Seyhan ilçesinde öğrencilerin atık malzemeleri kullanarak tasarladığı heykel, tablo ve süs eşyalarından oluşan 300 eser sergide bir araya getirildi.

        Milli Eğitim Bakanlığının çevre ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin uygulanması hedefiyle hayata geçirdiği "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri Adana'da sürüyor.

        Bu kapsamda kentteki bir özel okulun öğrencileri, atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıp heykel, tablo, süs eşyası ve kıyafetler tasarladı.

        Lise öğrencilerinin 2 aylık çalışmasıyla hazırlanan 300 eser, okulda sergilendi.

        Etkinliğe katılan Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdür Murat Çelik, okulun kurucusu Filiz Kepme ve öğretmenler, öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

        Okul Müdürü Sezai Okan Bilgin, AA muhabirine, çalışma sayesinde öğrencilerin yardımlaşma, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

        Eserlerin atık malzemelerden üretildiğini dile getiren Bilgin, "Öğrenciler, artık yemek atıklarını atmıyor, hayvanlara veriyor veya gübre olarak kullanıyor. Projede öğrencilere doğa bilincini aşıladığımızı düşünüyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

