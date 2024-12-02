Adana'da FETÖ'ye mali destek sağladıkları iddia edilen 22 sanığın yargılandığı davada karar verildi

Adana'da, daha önce haklarında adli işlem yapılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine ve ailelerine finansal destekte bulundukları iddiasıyla yargılanan tutuksuz 22 sanıktan 12'sine 1 yıl 13 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında sanıkların kentte daha önce işlem yapılan FETÖ üyelerine ve ailelerine finansal destekte bulunduklarını belirterek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş sundu. Savunmaları alınan sanıklar FETÖ üyelerine ve ailelerine finansal destekte bulunmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar M.K. ve R.K'ye 9'ar yıl hapis cezası vererek haklarında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına, M.K'yi 7 yıl 15 ay, T.S, M.S.B, M.U, M.S.A, A.S. ve Ş.E'yi 7 yıl 6'şar ay, K.K'yi 6 yıl 3 ay, E.Ç'yi 5 yıl, A.K'yi ise "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırdı.