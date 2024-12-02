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        Adana'da FETÖ'ye mali destek sağladıkları iddia edilen 22 sanığın yargılandığı davada karar verildi

        Adana'da, daha önce haklarında adli işlem yapılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine ve ailelerine finansal destekte bulundukları iddiasıyla yargılanan tutuksuz 22 sanıktan 12'sine 1 yıl 13 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 18:26 Güncelleme: 02.12.2024 - 18:26
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        Adana'da FETÖ'ye mali destek sağladıkları iddia edilen 22 sanığın yargılandığı davada karar verildi
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        Adana'da, daha önce haklarında adli işlem yapılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine ve ailelerine finansal destekte bulundukları iddiasıyla yargılanan tutuksuz 22 sanıktan 12'sine 1 yıl 13 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında sanıkların kentte daha önce işlem yapılan FETÖ üyelerine ve ailelerine finansal destekte bulunduklarını belirterek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunmaları alınan sanıklar FETÖ üyelerine ve ailelerine finansal destekte bulunmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar M.K. ve R.K'ye 9'ar yıl hapis cezası vererek haklarında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına, M.K'yi 7 yıl 15 ay, T.S, M.S.B, M.U, M.S.A, A.S. ve Ş.E'yi 7 yıl 6'şar ay, K.K'yi 6 yıl 3 ay, E.Ç'yi 5 yıl, A.K'yi ise "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırdı.

        Heyet, sanıklar A.D, A.A. ve Z.K. hakkındaki davanın tefrik edilmesine, A.D, M.S, C.D, T.K, İ.A, İ.Ç. ve M.Z.G'nin "yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine hükmederek mevcut hallerinin devamına karar verdi.

        Adana'da, daha önce işlem yapılan FETÖ üyelerine ve ailelerine finansal destekte bulundukları iddiasıyla 22 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan 335 sayfalık iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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