Adana'da okulda 2 öğretmenin darbedilmesi güvenlik kamerasında

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, okulda 2 öğretmenin bir kişi tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, 28 Kasım'da Camili Akarca Ortaokulu'nda görev yapan iki öğretmen ders programıyla ilgili tartıştı.

Öğretmenin durumu anlatması üzerine okula gelen ağabeyi, kız kardeşinin tartıştığı öğretmen ile kavgayı ayırmak için araya giren başka bir öğretmeni darbetti.