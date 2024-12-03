Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın Adana'daki ailesine şehadet haberi verildi

Baba İsmail ve eşi Esme Kızıldağ'ın ise şehadet haberini, şehidin Ankara'da tedavi gördüğü hastanede bulundukları sırada aldıkları belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralandıktan sonra tedavisinin devam ettiği hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın şehadet haberi, Adana'daki yakınlarına ulaştırıldı.

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