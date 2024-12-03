Adana'da 8 bin 523 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi

Jandarma ekipleri, uyuşturucu hapları ve silahı ikametinde gizleyen kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adreste narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, bir çuval içerisinde 8 bin 523 uyuşturucu etkili hap ile ruhsatsız tabanca bulundu.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Yüreğir ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Adana'da bir evde 8 bin 523 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

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