Adana'da 8 bin 523 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
Adana'da bir evde 8 bin 523 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.
Adana'da bir evde 8 bin 523 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Yüreğir ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.
Adreste narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, bir çuval içerisinde 8 bin 523 uyuşturucu etkili hap ile ruhsatsız tabanca bulundu.
Jandarma ekipleri, uyuşturucu hapları ve silahı ikametinde gizleyen kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.