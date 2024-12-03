Adana'da darp ve gasp iddiasıyla tutuklanan sanığa 20 yıla kadar hapis istemi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yaşlı kadını evinde darbedip, cep telefonunu, altınını ve parasını gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 11 yıldan 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Başak Mahallesi'nde 74 yaşındaki H.E'nin, 29 Eylül'de evinde darbedilip, telefonunun, altınının ve parasının gasbedilmesi iddiasına ilişkin olaydan bir gün sonra tutuklanan H.İ.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müşteki H.E. ile sanık H.İ.A'nın birbirini tanıdığı ve H.İ.A'nın zaman zaman H.E'yi evinde ziyaret ettiği belirtildi. Olay günü de H.İ.A'nın, H.E'yi evinde ziyarete gittiği ifade edilen iddianamede, bir süre sonra lavaboya giden H.İ.A'nın yanına çağırdığı H.E'yi darbederek parmağındaki yüzüğü zorla aldığı ve müştekiyi lavaboya kilitlediği anlatıldı.

Sanığın cep telefonu, 3 çeyrek altın, 4 cumhuriyet altını ve 11 bin lirayı da çalarak evden kaçtığı belirtilen iddianamede, H.E'nin bağırması neticesinde komşuları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldığı ifade edildi. İddianamede, sanık H.İ.A'nın "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 11 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.