Adana'da 2 firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M.A. Tuna Mahallesi'nde, çeşitli suçlardan 6 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.N. ise Fatih Mahallesi'nde yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.