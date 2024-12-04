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        Adana'da kasımda 56 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Adana'da kasımda yapılan operasyonlarda 56 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 11:48 Güncelleme: 04.12.2024 - 12:09
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        Adana'da kasımda 56 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Adana'da kasımda yapılan operasyonlarda 56 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-31 Kasım'da gümrük kaçağı sigara bulunduğu belirlenen çok sayıda araç ve iş yerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

        Aramalarda, çeşitli markalarda 56 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Ekiplerce gözaltına alınan 8 kişi hakkında kaçakçılık suçundan adli işlem uygulandı.

        Polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kaçak sigaraların bir bölümünün iki tırın dorselerindeki çift katlı brandaların arasına gizlendiği görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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