Adana'da kasımda 56 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kaçak sigaraların bir bölümünün iki tırın dorselerindeki çift katlı brandaların arasına gizlendiği görülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-31 Kasım'da gümrük kaçağı sigara bulunduğu belirlenen çok sayıda araç ve iş yerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Adana'da kasımda yapılan operasyonlarda 56 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

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