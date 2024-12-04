Adana'da şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için tören düzenlendi

Öte yandan, Eren Kızıldağ'ın, eşine, şehit olması durumunda cenaze namazının Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde kılınması için vasiyette bulunduğu öğrenildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin annesi Ayşe, babası İsmail, eşi Esma Kızıldağ ile kardeşleri ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Adana Vali Vekili İbrahim Küçük, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için Adana'da tören düzenlendi.

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