Adana'da kahve kutularına gizlenmiş 825 kilogram eroinle ilgili 1 kişi tutuklandı

Adana'da kahve kutularına gizlenmiş 825 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 Aralık'ta gerçekleştirilen "Narkoçelik-50" operasyonu kapsamında bir tırda kahve kutularına gizlenmiş 825 kilogram eroinin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan sürücü Mehmet Emin Ç'nin (36) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince "Narkoçelik-50" operasyonunun gerçekleştirildiğini, projeli dosya kapsamında 10 aydır takip edilen çalışmayla bir tır 825 kilogram eroinin, 1512 kahve kutusuna gizlenmiş olarak ele geçirildiğini ve bir şüphelinin gözaltına alındığını kaydetmişti.