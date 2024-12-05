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        Adana'da kahve kutularına gizlenmiş 825 kilogram eroinle ilgili 1 kişi tutuklandı

        Adana'da kahve kutularına gizlenmiş 825 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 09:59 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:08
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        Adana'da kahve kutularına gizlenmiş 825 kilogram eroinle ilgili 1 kişi tutuklandı
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        Adana'da kahve kutularına gizlenmiş 825 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 Aralık'ta gerçekleştirilen "Narkoçelik-50" operasyonu kapsamında bir tırda kahve kutularına gizlenmiş 825 kilogram eroinin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan sürücü Mehmet Emin Ç'nin (36) işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Operasyon

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince "Narkoçelik-50" operasyonunun gerçekleştirildiğini, projeli dosya kapsamında 10 aydır takip edilen çalışmayla bir tır 825 kilogram eroinin, 1512 kahve kutusuna gizlenmiş olarak ele geçirildiğini ve bir şüphelinin gözaltına alındığını kaydetmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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