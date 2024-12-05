Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan kadına 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan kadın, 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hatice O, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Dadaloğlu Mahallesi'ndeki evinde sigara paketine gizlediği uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, Hatice O'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Hatice O. savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.