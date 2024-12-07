Karaisalı'da Sosyal Market açıldı

Belediye Başkanı Bekir Şimşek, açılışta yaptığı konuşmada, projede katkısı bulunan iş insanlarına teşekkür etti.

İlçede vatandaşlar arasındaki dayanışmayı artırma amacıyla belediye tarafından hazırlanan proje kapsamında içerisinde giyim ve temel ihtiyaçların bulunduğu Sosyal Market Çeceli Mahallesi'nde hizmete girdi.

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