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        Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Adana'nın Kozan ilçesinde, evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 16:45 Güncelleme: 07.12.2024 - 16:52
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        Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Varsaklar Mahallesi'ndeki 2 katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında dumandan etkilenen ve kendi imkanlarıyla dışarı çıkan Ayşe Gültekin, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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