Adana'da Masa Tenisi Süper Lig 2. etap maçları devam ediyor

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig 2. etap müsabakaları Adana'da sürüyor.

Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda dün başlayan müsabakalarda, 18 erkek ve 19 kadın takım mücadele ediyor.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, AA muhabirine, Adana'nın masa tenisinde önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Müsabakaların sporcular için bir fırsat olduğunu belirten Koç, "Bütün uluslararası sporcular aramızda mevcut. Çok kaliteli ve en üst düzey performansın gösterildiği bir lig. 81 ilimizde masa tenisi branşını kitlelere yayıyoruz. Bu bağlamda her geçen gün dağ gibi çoğalıyoruz ve büyüyoruz." dedi.

En büyük hedeflerinin olimpiyatlara sporcu yetiştirmek olduğunu dile getiren Koç, şöyle devam etti: