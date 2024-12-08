Adana'da tabancayla çevreye ateş ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı

Caddedeki çarşı ve mahalle bekçilerine de mukavemet gösteren şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'nde kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, tabancayla çevreye ateş etti.

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