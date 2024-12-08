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        Adana'da kovalamaca sırasında devrilen motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobili takip ederken devrilen yunus ekibindeki 2 polis yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 01:15 Güncelleme: 08.12.2024 - 01:22
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        Adana'da kovalamaca sırasında devrilen motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobili takip ederken devrilen yunus ekibindeki 2 polis yaralandı.

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 ANN 227 plakalı otomobilin sürücüsü, Başak Mahallesi Sümbül Caddesi'nde uygulama yapan motosikletli yunus timlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

        Aracı takibe alan polis ekiplerinin kullandığı motosiklet, Sümbül Caddesi ile Çukurova Caddesi'nin kesiştiği kavşakta devrildi.

        Otomobil ise sürücüsünün kontrolünü kaybetmesinin ardından refüje çarparak durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

        Yaralanan bir polisin ayakta tedavisi yapılırken, diğer polis, Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü ile araçtaki kişi, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Yaralı polislerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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