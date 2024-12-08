Adana'da kovalamaca sırasında devrilen motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı

Otomobil sürücüsü ile araçtaki kişi, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralanan bir polisin ayakta tedavisi yapılırken, diğer polis, Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.