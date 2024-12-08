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        Adana'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 22:01 Güncelleme: 08.12.2024 - 22:01
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        Adana'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Denizli Mahallesi’ndeki kapalı semt pazarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, Kadir Karayılan'a (30) arkadaşlarıyla oturduğu sırada silahlı saldırıda bulundu.

        Saldırıda Karayılan ile 2 arkadaşı yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Karayılan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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