Adana'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Karayılan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Denizli Mahallesi’ndeki kapalı semt pazarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, Kadir Karayılan'a (30) arkadaşlarıyla oturduğu sırada silahlı saldırıda bulundu.

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