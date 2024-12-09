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        Saimbeyli'de sis etkili oldu

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 10:06 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:31
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        Saimbeyli'de sis etkili oldu
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        İlçenin bazı mahallelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

        Sis nedeniyle yollarda görüş mesafesi düştü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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