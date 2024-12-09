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        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 22:59 Güncelleme: 09.12.2024 - 23:09
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        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Çanaklı Mahallesi'nde B.T. ile S.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

        S.A'nın tabancayla ateş açması sonucu B.T. yaralandı.

        S.A, B.T'nin evinin önüne gelerek birkaç el daha ateş ettikten sonra otomobille olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan B.T, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri S.A'yı Çanaklı Mahallesi Ayvalıkoyak Sokak'ta yakaladı.

        Olayda kullandığı tabancayla ele geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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