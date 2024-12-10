Adana'da husumetli olduğu kuzenini silahla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa dava

İddianamede, sanık M.A.T'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Müşteki ve sanığın ailelerinin bu konuyu görüşmek amacıyla M.A.T'ye ait Bahçelievler Mahallesi'ndeki evde buluştukları anlatılan iddianamede, bu sırada ikamete gelen sanığın yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayla amcasının oğlu H.T'yi basit tıbbı müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralayıp olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde husumetli olduğu kuzenini silahla ağır yaraladığı iddia edilen tutuklu sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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