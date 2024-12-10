Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Şehmus Y. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İnönü Caddesi'ndeki bir lokantaya, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişi ya da kişilerce ateş açılması sonucu iş yeri çalışanı Şehmus Y. yaralandı.

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