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        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, lokantaya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 22:00 Güncelleme: 10.12.2024 - 22:11
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        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, lokantaya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

        İnönü Caddesi'ndeki bir lokantaya, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişi ya da kişilerce ateş açılması sonucu iş yeri çalışanı Şehmus Y. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Şehmus Y. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Polis, bölgede inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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