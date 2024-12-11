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        Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev abisi" olduğu öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 12:33 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:33
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        Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev abisi" olduğu öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kentte 12 Şubat'ta adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz M.A.A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkındaki iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanık M.A.A'nın Yunanistan ve Almanya'da FETÖ'ye ait evlerde kaldığı belirtildi.

        M.A.A'nın örgüt içinde "ev abiliği" yaptığı, örgütsel sohbet toplantıları düzenlediği, FETÖ'ye ait yurtta sorumluluk üstlendiği, faaliyetlerinde kod adı kullandığı ve örgüte himmet adı altında finansal destek sağladığı, FETÖ üyelerinin ByLock programı üzerinden yaptığı yazışmalarda adının geçtiğinin belirlendiği, örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite veya askeri okul kazandıktan sonra da takip ettiği kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi.

        Sanık M.A.A. iddianamedeki suçlamaları kabul etmedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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