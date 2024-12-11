Adana'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Çalıkuşu'nun cenazesi, Karataş ilçesinde toprağa verildi. Bu arada Çalıkuşu'nun eşinin hamile olduğu ve 20 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi.

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