Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı. İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, taktik çalıştı.
Yeni Adana Stadı'nda 16 Aralık Pazartesi günü yapılacak Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmasını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
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