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        Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 16:16 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:23
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        Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı. İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, taktik çalıştı.

        Yeni Adana Stadı'nda 16 Aralık Pazartesi günü yapılacak Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmasını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

        Galeri
        Galeri
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