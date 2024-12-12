Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı. İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, taktik çalıştı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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