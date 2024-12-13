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        Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 09:43 Güncelleme: 13.12.2024 - 09:43
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        Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi
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        Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, Adana, İstanbul ve Manisa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan operasyon kapsamında bir yıl süren teknik ve fiziki takipte şüpheli M.K'nin medikal firması adı altında açtığı iş yerinde örgütsel toplantı yaptığı ve finans ağını buradan yönettiği tespit edildi.

        Zanlılardan S.T. ve eşi H.T. hakkında FETÖ üyeliğinden verilen 6 yıl 3'er ay hapis cezasının istinaf aşamasında olduğu, tutuksuz yargılamaları süren çiftin daha önce yurt dışına kaçmaya yönelik iki girişimini de polislerin önlediği öğrenildi.

        S.T'nin öğretmenlikten ihraç edildiği ve örgüt üyelerinin çocuklarına özel biyoloji dersi verdiği belirtildi.

        - Operasyon

        Adana merkezli İstanbul ve Manisa'da, 11 Aralık'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyon düzenlenmiş ve 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu örgüt tarafından Almanya'dan Adana'daki üyelere para gönderildiği tespit edilmişti.

        Adreslerde yapılan aramada, 30 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, av tüfeği, bir miktar döviz ve altın ile sahte 2 Belçika kimliği ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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