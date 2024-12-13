Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da bir kişinin, kaldığı günübirlik kiralık dairede tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili tutuklanan 2 sanığın "kasten öldürme" suçunda müebbet hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 15:26 Güncelleme: 13.12.2024 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da bir kişinin, kaldığı günübirlik kiralık dairede tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili tutuklanan 2 sanığın "kasten öldürme" suçunda müebbet hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

        Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde 16 Mart'ta günübirlik kiralık dairede kalan Selahattin Ayan'ın, tabancayla öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hıdır Ü. ve Şükrü Ç. ile tanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Mahkemede ilk olarak olayın yaşandığı gün silah seslerini duyduğu iddia edilen tanık Ç.Y'nin beyanı alındı.

        Tanık Ç.Y. evde yemek yediği sırada silah sesi duyduğunu ve sonrasında sokakta polis ekiplerini gördüğünü söyledi.

        Sanıklardan hangisinin daire içinde hangisinin dışarıda olduğunu görmediğini belirten Ç.K, "Tam hatırlamamakla birlikte Şükrü Ç. dışarıdaydı diye anımsıyorum. Olaya ilişkin bütün görgüm ve bilgim bunlardan ibarettir." dedi.

        Maktul Selahattin Ayan'ın babası müşteki Atilla Ayan ise olayda kullanılan tabancanın sanık Şükrü Ç'nin üzerinde bulunduğunu öne sürerek, "Silah üzerinde parmak izi olması da olmaması da aleyhinedir. Parmak izi yoksa silinmiştir. Sanıklardan şikayetçiyim." diye konuştu.

        Savunması alınan sanık Şükrü Ç. ise uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirterek, "Olay nedeniyle arkadaşımın öldürülüşüne mi üzüleyim, kendi halime mi? Şaşırıyorum. Ailem bu olay nedeniyle çok mağdur olmuştur. Tahliyemi talep ederim." ifadesini kullandı.

        Diğer sanık Hıdır Ü. de suçlamaları reddederek tahliyesini ve beraatini talep etti.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde günübirlik kiralık dairede kalan Selahattin Ayan, 16 Mart'ta odasında tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan Hıdır Ü. (27) ve Şükrü Ç. (31) 19 Mart'ta nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak?
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak?
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"

        Benzer Haberler

        Seyhan'da özel gereksinimli çocuklara etkinlik
        Seyhan'da özel gereksinimli çocuklara etkinlik
        Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 sanığa dava
        Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 sanığa dava
        Medikal firması adı altında iş yeri açıp, FETÖ'nün finans ağını yönetmiş
        Medikal firması adı altında iş yeri açıp, FETÖ'nün finans ağını yönetmiş
        Suriye'de hapishanede tutulduğu ileri sürülen Mehmet'ten 2 yıldır haber alı...
        Suriye'de hapishanede tutulduğu ileri sürülen Mehmet'ten 2 yıldır haber alı...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası...
        Adana'da polisler, sürücülere "akıllı kavşak" kullanımını anlattı
        Adana'da polisler, sürücülere "akıllı kavşak" kullanımını anlattı