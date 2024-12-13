Adana'da bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü

Adana'da bir kişinin, kaldığı günübirlik kiralık dairede tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili tutuklanan 2 sanığın "kasten öldürme" suçunda müebbet hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde 16 Mart'ta günübirlik kiralık dairede kalan Selahattin Ayan'ın, tabancayla öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hıdır Ü. ve Şükrü Ç. ile tanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan hangisinin daire içinde hangisinin dışarıda olduğunu görmediğini belirten Ç.K, "Tam hatırlamamakla birlikte Şükrü Ç. dışarıdaydı diye anımsıyorum. Olaya ilişkin bütün görgüm ve bilgim bunlardan ibarettir." dedi.

Maktul Selahattin Ayan'ın babası müşteki Atilla Ayan ise olayda kullanılan tabancanın sanık Şükrü Ç'nin üzerinde bulunduğunu öne sürerek, "Silah üzerinde parmak izi olması da olmaması da aleyhinedir. Parmak izi yoksa silinmiştir. Sanıklardan şikayetçiyim." diye konuştu.

Savunması alınan sanık Şükrü Ç. ise uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirterek, "Olay nedeniyle arkadaşımın öldürülüşüne mi üzüleyim, kendi halime mi? Şaşırıyorum. Ailem bu olay nedeniyle çok mağdur olmuştur. Tahliyemi talep ederim." ifadesini kullandı.