Adana'da hurda deposunda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hurda malzemelerin depolandığı iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hurda malzemelerin depolandığı iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Barbaros Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın zemin katındaki hurda malzeme deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanın kısa sürede binayı sarması üzerine apartman sakinleri dışarı çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 apartman sakini hastaneye kaldırıldı.
Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.