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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 11:33 Güncelleme: 15.12.2024 - 11:33
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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

        Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

        Adana Demirspor ligde 2 puanla son sırada yer alırken Beşiktaş 25 puanla 5'inci sırada bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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