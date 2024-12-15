Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Adana Demirspor ligde 2 puanla son sırada yer alırken Beşiktaş 25 puanla 5'inci sırada bulunuyor.
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