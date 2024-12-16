Adana'da haraç vermeyen esnafın iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Adrese düzenlenen operasyonda zanlı ile saklanmasına yardım ettiği öne sürülen Alattin U. yakalandı.

Karasoku Mahallesi'nde cep telefonu teknik servisi işletmeciliği yapan S.S. (48), kendisini 25 Kasım'da arayan bir kişinin 3 milyon lira haraç istediği şikayetiyle polise başvurdu.

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