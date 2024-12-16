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        Adana'da haraç vermeyen esnafın iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, haraç vermeyi kabul etmeyen esnafın iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 10:26 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:26
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        Adana'da haraç vermeyen esnafın iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, haraç vermeyi kabul etmeyen esnafın iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Karasoku Mahallesi'nde cep telefonu teknik servisi işletmeciliği yapan S.S. (48), kendisini 25 Kasım'da arayan bir kişinin 3 milyon lira haraç istediği şikayetiyle polise başvurdu.

        Aynı gün yüzünü kıyafetinin kapüşonuyla gizleyen motosikletli şüpheli, S.S'nin iş yerine tabancayla ateş açıp kaçtı.

        Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kimliği belirlenen zanlı Cemil Ö'nün (22) merkez Çukurova ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi.

        Adrese düzenlenen operasyonda zanlı ile saklanmasına yardım ettiği öne sürülen Alattin U. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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