Adana'da 1350 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan incelemede, konteynerin altındaki poşetlere gizlenmiş kaçak 1350 elektronik sigara ve 500 paket sigara ele geçirildi.

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