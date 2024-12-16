Adana'da 1350 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Adana'da 1350 kaçak elektronik sigara, 500 paket sigara ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.
Adana'da 1350 kaçak elektronik sigara, 500 paket sigara ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen tırı takibe aldı.
Kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan incelemede, konteynerin altındaki poşetlere gizlenmiş kaçak 1350 elektronik sigara ve 500 paket sigara ele geçirildi.
Ekipler, yanında ruhsatsız tabanca bulunan sürücüyü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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