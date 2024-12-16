Terör örgütü DEAŞ için para gönderdiği öne sürülen sanığa 10 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, M.K'nin kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü, örgüte finansal kaynak sağlama amacıyla para topladığı ve örgüt üyeliği suçundan hakkında işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol tedbiri uygulanan M.K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ için para gönderdiği iddia edilen tutuksuz sanık hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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