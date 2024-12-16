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        Terör örgütü DEAŞ için para gönderdiği öne sürülen sanığa 10 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da terör örgütü DEAŞ için para gönderdiği iddia edilen tutuksuz sanık hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 14:47 Güncelleme: 16.12.2024 - 14:47
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        Terör örgütü DEAŞ için para gönderdiği öne sürülen sanığa 10 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ için para gönderdiği iddia edilen tutuksuz sanık hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol tedbiri uygulanan M.K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanığın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, M.K'nin kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü, örgüte finansal kaynak sağlama amacıyla para topladığı ve örgüt üyeliği suçundan hakkında işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

        Sanığın, Suriye'deki örgütün üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için maddi yardımda bulunduğu, hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan soruşturma yürütülen M.O'ya para gönderdiğinin tespit edildiği iddianamede anlatıldı.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.K'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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