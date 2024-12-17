Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da hamile eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Adana'da hamile eşini boğarak öldüren sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 18:24 Güncelleme: 17.12.2024 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da hamile eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da hamile eşini boğarak öldüren sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Demir, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında Emrah Demir'in akıl sağlığı ile ilgili Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden istenen raporun dava dosyasına eklendiğini, raporda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirtti.

        Savcı sanığın, 29 Ekim 2023'te 5 aylık hamile eşi Hatice Demir'i boğarak öldürdüğünü bildirerek, Emrah Demir'in üzerine atılı "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Demir, olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğunu ileri sürdü.

        Pişman olduğunu belirten Demir, "Ben uyuşturucu bağımlısı olan biriyim. Tedavi görmek istiyorum. Kimseye zarar vermek istemiyorum. O geceyi çok fazla hatırlamıyorum. Olay sırasında da uyuşturucunun etkisindeydim. Bu nedenle eşimi öldürüp, öldürmediğimi hatırlamıyorum. Eşimi çok seviyordum. Bu olay nedeniyle ruh sağlığım bozuldu. Mahkeme heyetinin de takdiri olursa yine ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine kapatılmak istiyorum." dedi.

        Maktulün babası Ali ve annesi Belgin Turgut ise sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

        Mahkeme heyeti, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'ndeki evlerinde 29 Ekim 2023'te 5 aylık hamile eşi Hatice Demir'i boğarak öldüren Emrah Demir tutuklanmış, sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu
        Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Simay'ın ölümüne 1 metre çapındaki su gideri yol açtı iddiası!
        Simay'ın ölümüne 1 metre çapındaki su gideri yol açtı iddiası!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        İstanbul'da denize düştüler, Çanakkale'de aranıyorlar!
        İstanbul'da denize düştüler, Çanakkale'de aranıyorlar!
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        Hamile eşini boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
        Hamile eşini boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
        Adanaspor'da Akgül ailesi hisselerini Ergin Göleli'ye devretti
        Adanaspor'da Akgül ailesi hisselerini Ergin Göleli'ye devretti
        Adanaspor'un hisseleri devredildi
        Adanaspor'un hisseleri devredildi
        Adana'da güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanması...
        Adana'da güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanması...
        Eski eşini 8 Mart'ta öldüren sanığın cezasının gerekçesinde "kadın cinayetl...
        Eski eşini 8 Mart'ta öldüren sanığın cezasının gerekçesinde "kadın cinayetl...
        Kuyumcuyu soyamadılar, bakkalın 2 bin lirasını gasbettiler; o anlar kamerad...
        Kuyumcuyu soyamadılar, bakkalın 2 bin lirasını gasbettiler; o anlar kamerad...