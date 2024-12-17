Adana'da hamile eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Adana'da hamile eşini boğarak öldüren sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Demir, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında Emrah Demir'in akıl sağlığı ile ilgili Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden istenen raporun dava dosyasına eklendiğini, raporda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirtti.

Pişman olduğunu belirten Demir, "Ben uyuşturucu bağımlısı olan biriyim. Tedavi görmek istiyorum. Kimseye zarar vermek istemiyorum. O geceyi çok fazla hatırlamıyorum. Olay sırasında da uyuşturucunun etkisindeydim. Bu nedenle eşimi öldürüp, öldürmediğimi hatırlamıyorum. Eşimi çok seviyordum. Bu olay nedeniyle ruh sağlığım bozuldu. Mahkeme heyetinin de takdiri olursa yine ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine kapatılmak istiyorum." dedi.