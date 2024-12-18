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        Kozan'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 17:26 Güncelleme: 18.12.2024 - 17:35
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        Kozan'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        TOKİ Şehit Suat Ocak İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler, giydikleri yöresel kıyafetlerle katıldı.

        Etkinlikte, geleneksel Türk yemekleri ve el emeği ürünler sergilendi.

        Okul bahçesine getirilen yerli otomobil Togg ve yerli traktör Erkunt, öğrencilere tanıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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