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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 13:50 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:50
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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası verildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 14 Ekim 2023'te Fatih Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

        Sanığın adresinde hassas terazi, üst aramasında da 72,6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran savcı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ceza verilmesini talep etti.

        H.G. ise hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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