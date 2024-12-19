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        Adana'da tartıştığı doktoru bıçaklayan sürücü tutuklandı

        Adana'da yaya geçidinde yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir doktoru bıçakla yaralayan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 15:31 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:38
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        Adana'da tartıştığı doktoru bıçaklayan sürücü tutuklandı
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        Adana'da yaya geçidinde yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir doktoru bıçakla yaralayan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi'nde, trafik ışığının bulunduğu yolda yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen Burak Y. ile otomobil sürücüsü Eray K, arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Önceliğin kendilerinde olduğunu belirten ve anlaşamayan taraflar arasındaki tartışmada, Eray K. yanındaki bıçakla Burak Y'yi kolundan yaralayıp kaçtı.

        Kozan Devlet Hastanesi'nde görevli doktor olduğu öğrenilen Burak Y, ambulansla Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burak Y'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüpheli Eray K'yi ikametinde yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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