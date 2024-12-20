Adana'da motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri durumundan şüphelendikleri plakasız motosikleti otogar kavşağında durdurdu.

Ekipler yaptıkları incelemede motosikletin İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evin önünden çalındığını ve plakası söküldükten sonra satılmak üzere ilçeye getirildiğini tespit etti.