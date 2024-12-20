Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 09:28 Güncelleme: 20.12.2024 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, polis ekipleri durumundan şüphelendikleri plakasız motosikleti otogar kavşağında durdurdu.

        Ekipler yaptıkları incelemede motosikletin İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evin önünden çalındığını ve plakası söküldükten sonra satılmak üzere ilçeye getirildiğini tespit etti.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan ve 32 suçtan kaydı bulunan E.N. ile İ.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İETT şoförüne bıçak çekti, yolcuları tehdit etti!
        İETT şoförüne bıçak çekti, yolcuları tehdit etti!
        AB protestoları 22 gündür sürüyor
        AB protestoları 22 gündür sürüyor
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        Feci kaza! Aracı kontrol ederken...
        Feci kaza! Aracı kontrol ederken...
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        Yeni yağışlı sistem geliyor! Türkiye'nin batısında yağmur var
        Yeni yağışlı sistem geliyor! Türkiye'nin batısında yağmur var
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        "Hacklensem de korkmam"
        "Hacklensem de korkmam"
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle buluştu
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi
        Orban'dan AB'ye: Trump'ı bekleyin
        Orban'dan AB'ye: Trump'ı bekleyin
        Polonya'ya giden limonlarda pestisit kalıntısı çıktı
        Polonya'ya giden limonlarda pestisit kalıntısı çıktı
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL

        Benzer Haberler

        Adana'da takla atan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Adana'da takla atan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Adana'da tartıştığı doktoru bıçaklayan sürücü tutuklandı
        Adana'da tartıştığı doktoru bıçaklayan sürücü tutuklandı
        'Yol verme' tartışmasında doktoru bıçaklayan sürücü tutuklandı
        'Yol verme' tartışmasında doktoru bıçaklayan sürücü tutuklandı
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası...
        Kafeye silahlı saldırıda bulundu, 'gözdağı vermek için yaptım' dedi
        Kafeye silahlı saldırıda bulundu, 'gözdağı vermek için yaptım' dedi
        Prof. Dr. Gündoğdu: Plastik üretimi yüzde 50 azaltılmalı
        Prof. Dr. Gündoğdu: Plastik üretimi yüzde 50 azaltılmalı