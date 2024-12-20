Çukurova Belediyesi şefi, personelin silahla ateş etmesiyle yaralandı
Çukurova Belediyesi şefi, belediyede görevli personelin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı.
Çukurova Belediyesi şefi, belediyede görevli personelin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı.
İddiaya göre, Çukurova Belediyesi personeli İbrahim İ, Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki Çukurova Belediyesi Yol Şube Şefliğine giderek şef Orhan A. ile "görev yeri değişikliği" nedeniyle tartıştı.
Tartışma sırasında İbrahim İ, yanında getirdiği tabancayla Orhan A'ya ateş edip kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Bacağından yaralanan Orhan A, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan İbrahim İ'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Orhan A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.