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        Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 23 gözaltı

        Adana merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, 38 kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 12:36 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:36
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        Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 23 gözaltı
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        Adana merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, 38 kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca, motosiklet satma bahanesiyle 38 kişinin "sazan sarmalı" yöntemiyle yaklaşık 10 milyon lira dolandırılması üzerine soruşturma başlatıldı.

        Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karışan kişileri yakalamak için araştırma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmayla 23 şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Zanlıların yakalanması amacıyla Adana, Mersin, Osmaniye, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Konya, Mardin, Muş ve Zonguldak'ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 23 zanlı yakalandı; adreslerde 22 cep telefonu, 14 SIM kart ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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