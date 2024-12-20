Feke'de şehit mezarlarında temizlik ve bakım çalışması yapıldı

Feke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, şehit mezarlarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, vatan uğruna canlarını feda eden şehitler için çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda vakıf çalışanları şehit mezarlarında temizlik ve bakım yaptı.

Etkinliğe katılanlar şehitlerin kabri başında dua da okudu.