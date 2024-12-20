Feke'de şehit mezarlarında temizlik ve bakım çalışması yapıldı
Feke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, şehit mezarlarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi.
Feke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, şehit mezarlarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, vatan uğruna canlarını feda eden şehitler için çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda vakıf çalışanları şehit mezarlarında temizlik ve bakım yaptı.
Etkinliğe katılanlar şehitlerin kabri başında dua da okudu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.