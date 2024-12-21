Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adana'da partisinin 3. olağan il kongresine katıldı.

Erbakan, Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrede, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kendilerine emanet ettiği davayı ikinci kırk yılda gururla taşıyacaklarını söyledi.

İktidara geldiklerinde kendi ayakları üzerinde duran, müreffeh, kalkınmış bir toplumu hep birlikte inşa edeceklerini belirten Erbakan, "Biz bu ülkede fakir fukaraya yardım etmek için iktidar olmayacağız. Biz iktidar olduğumuzda bu ülkede fakirliği ortadan kaldıracağız." dedi.