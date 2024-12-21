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        Adana'da tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın hasara yol açtı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 23:37 Güncelleme: 21.12.2024 - 23:51
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        Adana'da tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın hasara yol açtı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Yenidam Mahallesi'ndeki tavuk çiftliği deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın depoda hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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