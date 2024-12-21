Adana'da tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın hasara yol açtı

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın depoda hasara neden oldu.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yenidam Mahallesi'ndeki tavuk çiftliği deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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