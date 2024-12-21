Adana'da tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın hasara yol açtı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Yenidam Mahallesi'ndeki tavuk çiftliği deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın depoda hasara neden oldu.
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