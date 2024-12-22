Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 36 aracın lastiğini kestikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 36 aracın lastiklerinin bıçakla kesilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 10:19 Güncelleme: 22.12.2024 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 36 aracın lastiğini kestikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 36 aracın lastiklerinin bıçakla kesilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Sarıçam Mahallesi'nde 20 Aralık'ta park halindeki 36 aracın lastiklerini kestikleri iddiasıyla polis ekiplerince yakalanan Feyzullah K. ve Alper Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirilen şüphelilerden Feyzullah K, gazetecilere, olay günü alkollü olduğunu iddia ederek, "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yaptıklarım için pişmanım." dedi.

        Kontrolün ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Sarıçam Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araç, kamyonet ve traktörün de olduğu 36 aracın lastiği gece saatlerinde 2 kişi tarafından bıçakla kesilmiş, güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilen Feyzullah K. ve Alper Ö, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerin lastiklere zarar vermesi güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak
        Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri!
        Ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri!
        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı
        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        Yemen'e hava saldırısı
        Yemen'e hava saldırısı
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        Eski nişanlısını öldüren kişi intihar etti
        Eski nişanlısını öldüren kişi intihar etti
        Sabıkalı üst geçitte yine kaza!
        Sabıkalı üst geçitte yine kaza!
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Denetimden kaçarken polise çarptı
        Denetimden kaçarken polise çarptı
        Eleştirmenlere göre 2024’ün en iyi korku/gerilim filmleri
        Eleştirmenlere göre 2024’ün en iyi korku/gerilim filmleri
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Kira yardımı artıyor
        Kira yardımı artıyor
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber

        Benzer Haberler

        Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 26 şüpheli tutukland...
        Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 26 şüpheli tutukland...
        Adana Demirspor Süper Lig'de yarın Hatayspor'a konuk olacak
        Adana Demirspor Süper Lig'de yarın Hatayspor'a konuk olacak
        Adana'da tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın hasara yol açtı
        Adana'da tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın hasara yol açtı
        Erbakan: Siyonizmle mücadele etmek mecburiyetindeyiz (2)
        Erbakan: Siyonizmle mücadele etmek mecburiyetindeyiz (2)
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da partisinin il kongres...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da partisinin il kongres...
        14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobille çarptığı aracın sürücüsü öldü
        14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobille çarptığı aracın sürücüsü öldü