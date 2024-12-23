Şarkıcı Murat Kekilli'nin annesinin cenazesi Adana'da defnedildi
Şarkıcı Murat Kekilli'nin 84 yaşında hayatını kaybeden annesi Sıdıka Kekilli'nin cenazesi Adana'da toprağa verildi.
Şarkıcı Murat Kekilli'nin 84 yaşında hayatını kaybeden annesi Sıdıka Kekilli'nin cenazesi Adana'da toprağa verildi.
Çeşitli rahatsızlıklar sebebiyle kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde dün yaşamını yitiren Sıdıka Kekilli'nin cenazesi, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.
Sıdıka Kekilli'nin naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Cenazeye, Murat Kekilli'nin yanı sıra ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.
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