Kozan'da asayiş uygulamalarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Ekipler, trafik denetiminde de 41 sürücüye ceza kesti, 18 aracı trafikten men etti.

Çeşitli suçlardan aranan 6 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, ruhsatsız 3 tabanca ve 1 tüfek, 37 fişek, 40,91 gram uyuşturucu ile 8 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

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