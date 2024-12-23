Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kozan'da asayiş uygulamalarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 14:49 Güncelleme: 23.12.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozan'da asayiş uygulamalarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada 33 farklı noktada asayiş uygulaması yaptı.

        Çeşitli suçlardan aranan 6 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, ruhsatsız 3 tabanca ve 1 tüfek, 37 fişek, 40,91 gram uyuşturucu ile 8 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

        Ekipler, trafik denetiminde de 41 sürücüye ceza kesti, 18 aracı trafikten men etti.

        Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        Talisca an meselesi!
        Talisca an meselesi!
        Suç makinaları yakalandı! 3 hırsızın 140 suç kaydı
        Suç makinaları yakalandı! 3 hırsızın 140 suç kaydı
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Esad'ın ordusundan kalanlar yeni yönetime silahlarını teslim ediyor
        Esad'ın ordusundan kalanlar yeni yönetime silahlarını teslim ediyor
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor
        325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        Gözler artık transfere döndü!
        Gözler artık transfere döndü!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Murat Kekilli'nin annesi toprağa verildi
        Murat Kekilli'nin annesi toprağa verildi
        "Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı" Adana'da başladı
        "Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı" Adana'da başladı
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava
        Şarkıcı Murat Kekilli'nin annesinin cenazesi Adana'da defnedildi
        Şarkıcı Murat Kekilli'nin annesinin cenazesi Adana'da defnedildi
        Tribünde 34 yıllık eşine davullu zurnalı yıl dönümü kutlaması
        Tribünde 34 yıllık eşine davullu zurnalı yıl dönümü kutlaması
        Adana'da sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası
        Adana'da sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası