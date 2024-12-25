Adana'da 3 hırsızlık olayına karışan zanlı tutuklandı

Zanlının evinde yapılan aramada çalınan elektrikli bisiklet ile 2 motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Merkez Çukurova ve Seyhan ilçesinde 16-18 Aralık'ta sahipleri tarafından kaldırıma park edilen elektrikli bisiklet ile 2 motosiklet çalındı.

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