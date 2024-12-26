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        Adana'da ortaokul öğrencileri, okullarında sebze yetiştirip tavuk besliyor

        ÖMER FANSA - Adana'da 9 mahalledeki çocukların taşımalı eğitim gördüğü Hocallı Türk Kadınlar Birliği Ortaokulunda öğrenciler, tavuk besleyip sebze yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 11:52 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:08
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        Adana'da ortaokul öğrencileri, okullarında sebze yetiştirip tavuk besliyor
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        ÖMER FANSA - Adana'da 9 mahalledeki çocukların taşımalı eğitim gördüğü Hocallı Türk Kadınlar Birliği Ortaokulunda öğrenciler, tavuk besleyip sebze yetiştiriyor.

        Sarıçam ilçesi kırsalında Hocallı Mahallesi'nde 102 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, 2 yıl önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hayvan Dostu Okul" projesi hayata geçirildi.

        Bu kapsamda, okulun bahçesinde kullanılmayan atıl binalarda kümes ve kuluçkahane kuruldu, tavuk ve bıldırcın yetiştirilmeye başlandı.

        Öğrencilerin okul bahçesindeki kümes hayvanlarının bakımını yapması, hayvansal ve bitkisel üretimi öğrenmesi amacıyla da Tarım ve Orman ile Milli Eğitim bakanlıklarının işbirliğiyle yürütülen "Okuldaki Çiftlik" projesi uygulamaya konuldu.

        "Mucize Görmek İstiyorsan Bir Tohum Ek" sloganıyla mayısta hayata geçirilen proje kapsamında, okuldaki kümese 100 tavuk desteği sağlandı.

        Bahçesine 40 sert çekirdekli meyve fidanı dikilen okuldaki öğrenciler, aynı zamanda 60 metrekare alanda kurulan seraya, öğretmenlerinin gözetiminde marul, brokoli, çilek, kabak, biber ve salatalık fidesi dikti.

        Hayvansal ve bitkisel üretim yapılan okulda öğrenciler, gönüllü öğretmenler gözetiminde dersten arta kalan zamanlarda tavuk ve bıldırcınların yumurtalarını toplayıp kuluçkahaneye götürüyor.

        Hayvanları besleyip, kümesin ve kuluçkahanenin de temizliğini yapan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde seradaki yabani otları topluyor, bitkileri inceleyip hem hayvansal hem de bitkisel üretim hakkında bilgi sahibi oluyor.

        Kümesten elde edilen civcivlerin, yem karşılığı veya bedelsiz olarak isteyenlere verildiği okulda, yeni kurulan seradan elde edilecek ürünler de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenecek kermesle satışa sunulacak.

        - "Çocuklarımızın tarımsal üretimin içinde olmasını istiyoruz"

        Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, AA muhabirine, projeyle, çocukların bitkisel üretim ve hayvancılıkla birebir uğraşarak tarımla bütünleşmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

        Gelecek nesillerin tarımdan kopmamasını, tarımla iç içe yaşayıp bitkisel ve hayvansal üretimin nasıl yapıldığını öğrenmelerini istediklerini anlatan Kökçüoğlu, şöyle konuştu:

        "Sürdürülebilir tarımın en önemli ayaklarından biri, kırsaldaki nüfusun tarımsal üretimin içinde olmasını sağlamaktan geçiyor. Bunun için de bu çocukların, tarımsal üretimi öğrenerek, tarımla barışık, tarımdan zevk alıp nasıl yapıldığını bilerek yaşamalarını istiyoruz. Gelecekte de çocuklarımızın tarımsal üretimin içinde olmasını, kırsaldaki nüfusun devam ederek gelecek kuşakların sürdürülebilir gıdaya kavuşmasını sağlamak istiyoruz."

        - "Biz üretime destek olmak istiyoruz"

        Okul müdürü Bülent Olgun da kümes ve kuluçkahaneye sahip okulda, "Okuldaki Çiftlik" projesiyle de öğrencilerle güzel çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

        Üretime destek olmak istediklerini belirten Olgun, şu ifadeleri kullandı:

        "Çocuklara öğretmek istiyoruz. Köyden şehre göçü ne kadar engellersek o kadar faydalı olacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız bize 'üretin' diyor. Biz de elimizden geldiği kadar kendi okulumuzda, bir köy okulunda ne yapılabilirse onları yapmaya çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yaparak, yaşayarak öğrenme unsuru bulunuyor. Okulumuzda bunu en iyi şekilde yaptığımıza inanıyoruz. Ayrıca çocuklar üretimin hazzını yaşıyor, mutlu oluyor. Onların gözlerindeki bu mutluluğu görünce biz de mutlu oluyoruz. Hepsi çok meraklı, çok hevesli."

        Olgun, serada tamamen doğal üretim yaptıklarını, hayvansal gübre kullandıklarını belirtti.

        Serada ilk ürünleri kısa süre sonra alacaklarına değinen Olgun, "Bundan sonra ata tohumu kullanıp kendi fidelerimizi üretmek istiyoruz. Bunun için tohum topluyoruz. İnşallah onları çimlendirip bundan sonra kendi tohumlarımızı buraya ekeceğiz." dedi.

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