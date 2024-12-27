Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
Adana'da uyuşturucu sattığı ileri sürülen 25 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon düzenlendi.
Adana’da uyuşturucu sattığı ileri sürülen 25 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cumhuriyet savcılığının 25 şüpheli hakkında yakalama kararı vermesinin ardından özel harekat polislerinin desteğiyle çalışma başlattı.
Tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, kapıları koçbaşıyla kırdı.
Adreslerde yapılan aramada, suç unsuru malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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