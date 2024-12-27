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        Adana'da iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen sanığa 7 yıl hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen sanık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:38 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:38
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        Adana'da iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen sanığa 7 yıl hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen sanık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık K.Y. ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, 27 Nisan 2023'te sanık K.Y'nin, M.M'ye ait pastaneye gelerek, masanın üzerindeki cep telefonunu çalarak olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

        Savcı, benzer suçlamalar yönünden sabıkası bulunan sanığın "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık K.Y. ise hırsızlık yapmadığını savunarak, beraatini istedi.

        Mahkeme, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın, mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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