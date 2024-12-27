Adana'da iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen sanığa 7 yıl hapis
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen sanık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen sanık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık K.Y. ve taraf avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, 27 Nisan 2023'te sanık K.Y'nin, M.M'ye ait pastaneye gelerek, masanın üzerindeki cep telefonunu çalarak olay yerinden uzaklaştığını belirtti.
Savcı, benzer suçlamalar yönünden sabıkası bulunan sanığın "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Sanık K.Y. ise hırsızlık yapmadığını savunarak, beraatini istedi.
Mahkeme, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın, mevcut halinin devamına karar verdi.
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